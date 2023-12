Présidentielle 2024 : 80 candidats déclarés ont déposé 2 400 000 000 FCfa

Le ballet des candidats à la candidature se poursuit au niveau de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc).



À ce jour, quatre-vingt candidats déclarés ont déposé leur caution au niveau de la CDC. Dans un processus électoral, il y a des étapes à franchir, relate "Rewmi".



Parmi ces étapes, il y a une étape cruciale qui consiste à déposer sa caution. Pour l’élection présidentielle de février 2024, la caution est fixée à 30 millions FCfa. Et, à la date du 25 décembre 2023, 80 candidats ont déjà franchi l’étape de la caution, auprès de la structure dirigée par Cheikh Issa Sall. C’est dire que 80 candidats ont déposé plus de 2 milliards 400 millions FCfa à la CDC.