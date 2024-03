Présidentielle 2024: Abdoulaye Sylla courtisé de tous bords

S’il y a une personnalité la plus courtisée par les acteurs politiques à 5 jours de la présidentielle, c’est bien Abdoulaye Sylla. En effet, il n’y a pas un seul parmi les 19 candidats qui n’a pas sollicité le soutien du leader de la coalition Ab2024.



Justement fort de son ancrage politique jusque dans les zones les plus reculées du pays, de l’électorat dans son fief Touba, de son influence sur ses militants éparpillés un peu partout, Abdoulaye Sylla est aujourd’hui, celui que tout le monde veut avoir auprès de lui pour assurer sa victoire.



À quelques jours du scrutin, l’heure est à la délivrance. L’homme est tres attendu sur son choix. Va-t-il, continuer à dénoncer les manquements de l’élection? Qui entre les candidats va-t-il apporter son soutien ? Les interrogations sont multiples. Tous les regards sont rivés vers le leaders de Ab2024.