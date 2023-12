Présidentielle 2024 : Amadou Bâ installe son directoire de campagne ce samedi

Le candidat de BBY Amadou Bâ va installer ce samedi 30 décembre 2023 son directoire de campagne. Amadou Ba a déjà mis au point sa stratégie de campagne en direction de la Présidentielle. Certainement assuré que l’étape de la collecte des signatures du parrainage ne sera pour lui qu’une formalité, le candidat de BBY va mettre en place, ce samedi 30 décembre 2023, l’équipe qui va lui faire gagner, du moins espère-t-il, l’élection sans aucune difficulté.



Cette équipe va se charger d’organiser et de conduire la campagne électorale et de mobiliser les moyens nécessaires en faveur du candidat ou de la position défendue afin d’obtenir le résultat attendu par toute la coalition au soir du 25 février 2024.



Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui figure à la 68e place à l’issue du tirage au sort, a opté pour le parrainage des élus locaux (maires et présidents de conseils départementaux). Alors qu’il clamait urbi et orbi qu’il détenait plus de 3 millions de parrains.

Senenews