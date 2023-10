Présidentielle 2024: Amadou Bâ toujours en mode dépendance de Macky Sall

Quand le Premier ministre Amadou Bâ sera-t-il libéré de la tutelle politique du chef de l’Etat Macky Sall ? La question s’impose. D’autant que le PM Bâ a été désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar depuis plus d’un mois. Il va dans un scrutin qu’il ne connaît pas. Une rude bataille électorale l’attend dans le cadre d’une campagne où on ne lui fera aucun cadeau. Amadou Bâ fera le tour du pays. Il découvrira, sans doute, pour la première fois des localités qu’il ignorait. Le candidat de BBY fera face à des hommes politiques à l’expérience éprouvée. Il en est ainsi de l’ancien du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck. Le président du parti REWMI s’apprête à faire sa quatrième présidentielle. Il n’avait plus sauté un scrutin présidentiel depuis 2007. Et à l’élection de 2019, il était arrivé deuxième derrière Macky Sall. Il sera le plus expérimenté des candidats, lui qui a été jeune directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade en 1988. Idrissa Seck est depuis ce scrutin mouvementé ayant conduit au couvre-feu sur la brèche électorale, baptême de feu en matière d’élection présidentielle comme Amadou Bâ.



Mais, nombre d’entre eux comme Déthié Fall, Abdourahmane Diouf ou Malick Gakou sont habitués au terrain et à la campagne électorale. Quand ils sillonnaient le pays, le PM Amadou Bâ, fonctionnaire des Impôts et des Domaines était loin de cette ambiance. Désigné porte flambeau de BBY le 25 février 2024, dans un tel contexte, Amadou Bâ n’a pas encore posé un acte significatif de candidat. Il continue de faire profil bas derrière Macky Sall. D’ailleurs, personne ne souvient avoir entendu Amadou Bâ dire qu’il était candidat à la présidentielle. Son jeu ou sa stratégie a toujours consisté à s’en remettre au chef de l’Etat.



D’après le journal Point Actu, la semaine dernière, Amadou Bâ a été reconduit Premier ministre, contre toute attente. Nombre d’observateurs avaient, pourtant, commencé à pronostiquer qu’il allait être déchargé pour s’occuper de la bataille de 2024. Le scrutin appelle, en effet, la mise en place d’une équipe de campagne aguerrie, l’élaboration d’une stratégie gagnante et les éléments de langage pour conquérir l’opinion. Amadou Bâ ne s’y consacre visiblement pas encore. Porté à nouveau à la tête du gouvernement, le candidat de BBY reste encore sous la coupole du chef de l’Etat décidé jusque-là à ne pas le lâcher.



Seulement voilà, ce week-end, le Premier ministre Amadou Bâ a posé des actes aux allures d’indépendance vis-à-vis de la tutelle politique de son « patron », Macky Sall. Aux Parcelles assainies où se trouve sa base politique, le PM-candidat à tour à tour rencontré des imams, des Badjenu Goox et des notables. Il a bouclé sa précampagne par une grosse mobilisation des jeunes venus de Dakar et d’autres contrées du pays. Activités politiques de week-end ou acte d’indépendance ? L’avenir tout proche nous édifiera. Candidat, on s’attend, en tout cas, à ce qu’il prenne le contrôle de l’APR ou de Benno.



Par contre, il reste qu’on continue de se demander si Macky Sall se résoudra à laisser Amadou Bâ voler de ses propres ailes. La question, insidieuse d’abord, intrigante ensuite, a fini par convaincre de la volonté du chef de l’Etat de ne rien perdre céder à son influence. « Président un jour, Président toujours ! » Voilà qui semble être le mantra de Macky Sall à quelque trois mois du premier tour de la présidentielle de 2024. « Macky sait qu’une fois que son PM sera libéré, il sera le nouveau centre d’intérêt et l’incarnation du pouvoir », analyse ce militant de la première heure.



Même si la presse annonce l’entrée des hommes d’Amadou Bâ dans le nouveau gouvernement, il faudra, sans doute, davantage, pour voir le chef d’Etat sortant, libérer le candidat qu’il s’est choisi. A l’évidence, Macky Sall redoute de voir une bonne partie de son influence lui échapper. Mais jusqu’où ira-t-il dans sa volonté de garder intacte toute la plénitude de son pouvoir ? Une question à laquelle très peu osent tenter une réponse.