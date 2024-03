Présidentielle 2024 : Cheikh Sène, président du mouvement Pikine Horizon 2035, félicite Diomaye Faye pour sa victoire

« C’est avec une grande joie que je t'adresse mes plus sincères félicitations pour ta victoire aux élections présidentielles. Ton engagement, ta vision et ta détermination, ont été récompensés par la confiance du peuple. Cette élection marque le début d’un nouveau chapitre pour notre pays et je suis convaincu que tu sauras le guider avec sagesse et compassion. Ta victoire est le résultat de ton dévouement envers le bien-être de notre nation et de ton désir sincère d’améliorer la vie de tous ses citoyens.



Je suis fier de te voir accéder à ce poste prestigieux et je suis convaincu que tu seras un président exemplaire, prêt à relever les défis à venir, avec courage et résilience. Je te souhaite tout le succès possible dans tes futures responsabilités présidentielles.



Que ton mandat soit marqué par le progrès, la justice et la prospérité pour tous les habitants de notre pays.



Félicitations encore une fois, pour cette victoire historique !



Bien à toi,



Vive la République !

Vive le Sénégal ! »















Cheikh Sène

Président du mouvement

Pikine Horizon 2035