Présidentielle 2024: Chérif Diassé accuse Mamadou Yattassaye d'avoir détourné son projet en faveur de la jeunesse Dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle, Mamadou Yattassaye, candidat déclaré et entrepreneur, est accusé d'avoir détourné un projet destiné à la jeunesse. L'initiative en question, intitulée "Un jeune, une solution," visait à soutenir les jeunes entrepreneurs en fournissant un financement considérable pour contribuer au développement socio-économique du pays.

Cherif Diassé, un jeune entrepreneur, affirme être l'initiateur de ce projet et accuse M. Yattassaye d'avoir utilisé cette plateforme à des fins politiques, provoquant ainsi une controverse importante.



Le projet, "Un jeune, une solution" avait été annoncé par Mamadou Yattassaye en vue de la présidentielle de 2024. Il avait pour but de soutenir les projets des jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, en offrant un financement conséquent de 2 milliards de francs. L'objectif était clair : promouvoir la création d'emplois et stimuler la croissance économique du Sénégal grâce à des projets à impact durable.



Cherif Diassé, jeune entrepreneur, a remis en question la paternité du projet "Un jeune, une solution" revendiquée par Mamadou Yattassaye. Il a déclaré que cette plateforme était sa création et qu'elle n'aurait jamais dû être utilisée à des fins politiques. Dans ces dires, le jeune a exprimé sa déception et sa préoccupation quant à l'utilisation inappropriée de ce projet à des fins politiques, soulignant l'importance de préserver les ressources destinées à aider les jeunes pour des causes légitimes et constructives.



Le jeune Diassé a également insisté sur l'importance de la transparence et de l'intégrité dans l'utilisation des ressources destinées à la jeunesse. Selon lui, cette situation met en cause la confiance du public dans de telles initiatives et souligne la nécessité de sensibiliser l'opinion publique à ce sujet.



Cette accusation selon laquelle Mamadou Yattassaye aurait détourné le projet "Un jeune, une solution" à des fins politiques a suscité une vive controverse dans le contexte de la présidentielle de février2024. Cherif Diassé, l'entrepreneur à l'origine de cette initiative, menace de s'adresser à la presse dans les prochains jours pour apporter plus de précisions sur ce qu'il revendique.



