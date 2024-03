Présidentielle 2024/ Coup dur pour le maire Ndiagne Diop: Médina Bambilor tourne le dos à Benno Bokk Yakaar Le maire Ndiagne Diop de la commune de Bambilor fait face à un coup dur avec le départ de l'un de ses soutiens politiques de longue date, Wally Ndaw, de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour rejoindre la coalition Diomaye Président. Ce changement politique en pleine campagne présidentielle, motivé, dit-il, par le désir de contribuer au développement du Sénégal et de résoudre les problèmes fonciers locaux, annonce le début d'une campagne électorale tendue dans cette commune, autrefois un bastion de BBY.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 01:53 | | 0 commentaire(s)|

Wally Ndaw était un soutien politique clé du maire de Bambilor dans le quartier de Médina Bambilor. Wally Ndaw quitte la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour rejoindre Diomaye Président, une coalition de l'opposition. Ce revirement, mené par ce Conseiller Municipal et Président de la commission Jeunesse et Sport de la commune, est motivé, selon lui, par son désir de contribuer au développement du Sénégal aux côtés de sa nouvelle allégeance politique.



"Vue la situation du pays, vue les difficultés du pays, nous avons jugé nécessaire de soutenir la Coalition Diomaye Président", a affirmé Wally Ndaw, justifiant ainsi son choix de changer de camp politique.



Anciennement un allié fidèle du maire Ndiagne Diop, Wally Ndaw pointe du doigt la non-considération de la jeunesse du département de Rufisque par le régime actuel, en plus des problèmes fonciers endémiques de la commune de Bambilor, comme motivations de son ralliement. "Pour vous dire vrai, on n’a pas senti l’existence de l’APR ici à Bambilor. La jeunesse de l’APR n’a rien bénéficié du règne de Macky Sall dans le département de Rufisque et c’est déplorable. [...] J’exhorte le prochain président de la république et je prie pour qu’il soit Bassirou Diomaye Faye pour qu’il revoit bien le foncier de Bambilor parce que c’est catastrophique", a-t-il exprimé avec véhémence.



Ce ralliement intervient au début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, où Wally Ndaw et ses camarades s'engagent à soutenir Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président. Il promet même une victoire écrasante dans tous les bureaux de vote à Bambilor : "Avant 13 heures, si vous m’appelé, je vais vous dire qu’on a massacré tous les partis politiques qui vont affronter Bassirou Diomaye Faye", a-t-il lancé avec assurance.



Wally Ndaw et compagnies aspirent à redonner à la commune de Bambilor une direction nouvelle en optant pour le camp de l'opposition, estimant que cela pourrait mettre fin aux difficultés qu'elle endure depuis très longtemps.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook