Présidentielle 2024: Farba Ngom se conformera-t-il au choix de Macky Sall ?

« Si Macky Sall quitte la politique, je fais autant ! » Ce propos a toujours été martelé de vive voix par le député Farba Ngom. Son attachement au chef de l’Etat est est connu et affiché de manière tonitruante . Lui-même se plaît à faire remonter leurs liens bien avant la traversée du désert endurée par Macky Sall, alors président de l’Assemblée nationale. Sa loyauté et sa fidélité au chef de l’Etat sont les marqueurs du personnage. Rien ne lui est interdit : attaques virulentes, imprécations, frasques...



D'après le journal Point Actu, la puissance de Farba Ngom ne se mesure pas uniquement aux dérapages verbaux, mais c’est aussi un politique qui s’est imposé dans la localité des Agnams dans le Fouta. « Je ne suis pas membre de l’APR, je suis mackyste », clame-t-il souvent pour dire à quel point son attachement au chef de l’Etat est ancré. Griot du président de la République, Farba Ngom a la réplique contre n’importe quel détracteur de son mentor. Moustapha Cissé Lô, Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Thierno Alassane Sall sont autant de personnalités qui ont essuyé ces attaques.



de ne pas briguer, en 2024, les suffrages des Sénégalais, Farba Ngom est tombé dans le silence. A Touba où le chef de l’Etat a fait ses adieux lors de la 119ème édition du Magal, Farba Ngom n’était pas de la délégation. Pourtant, moment n’était, sans doute, pas plus solennel pour amplifier le propos du président de la République. Sa dernière apparition publique remonte au lancement, à Kaffrine, de la 36ème édition des phases nationales du championnat national populaire dit « Navétanes ». Ce jour-là, le griot du chef de l’Etat s’est affiché aux côtés du Premier ministre Amadou Bâ et du ministre Abdoulaye Saydou Sow, dans le convoi qui faisait, en fanfare, le tour de la ville. Farba Ngom n’a certes jamais dit ouvertement qu’il soutient Amadou Bâ, dans la bataille des candidats à la candidature de Benno Bokk Yaakaar, à la présidentielle de 2024. Mais son penchant pour le PM est généralement évoqué comme semble le confirmer la mobilisation monstre de Kaffrine.



D’ailleurs, un audio qu’on lui attribue, à tort ou à raison, lui fait dire que si le choix du chef de l’Etat porte sur une personnalité qui ne cadre pas avec son option, il parlerait à sa base. Un discours fort similaire à celui du candidat Mamadou Mame Boye Diao, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations. Ce dernier avait laissé entendre sur la télé privée 7TV qu’il ne suivrait pas aveuglément la personnalité choisie par Macky Sall. « J’apprécierai », avait-il lancé suscitant la colère de son camarade de parti Doudou Kâ, ministre des Transports aériens.



Si Farba Ngom s’aligne sur la position de « défiance » de Mamadou Mame Boye Diao, l’édifice que constitue ses rapports avec le chef de l’Etat accuse quelques fissures. Même si dans le même audio, il a réaffirmé sa loyauté envers Macky Sall. L’homme se prépare-t-il à réorienter son engagement politique? Voire à renier son serment de départ au point de défier son mentor? En tout cas, l’audio issu d’un entretien avec un journaliste en langue pulaar laisse croire que l’homme fort du Fouta franchir le Rubicon si jamais « son » candidat était laissé en rade par le « Patron ».