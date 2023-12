Présidentielle 2024: Fatou Samaké Thiam n'est plus candidate... Déclarée candidate à la présidentielle de 2024, Fatou Samaké Thiam et sa coalition PDG, « Les Gorgorlous » se retirent de la course à la présidence. Après avoir récupéré les fiches de parrainages et aller à la rencontre des Sénégalais pour des besoins des parrainages, elle a finalement décidé de renoncer à sa candidature. Joint au téléphone, elle rassure avoir le nombre de parrains demandé.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|

Sur la Question de savoir qu'est ce qui l’a poussé à retirer sa candidature? Fatou Samaké Thiam répond: "Vous savez je suis une citoyenne et j'ai le droit comme tous les autres d'être candidate. J'ai réuni le nombre de parrains puisque. J'ai fait le parrainage citoyen, ensuite la caution n'est pas un soucis. Et, je jouis de tous mes droits civiques. Donc, rien à mon sens ne peut empêcher ma candidature."



Elle poursuit, "le seul problème pour moi, c'est après, une fois ma candidature validée par le Conseil Constitutionnel, ce que je n'en doute pas, en terme de moyens logistiques, financiers pour la campagne, je ne pense pas pouvoir tout assurer. Donc, j'ai décidé de renoncer le plus tôt à ma candidature ».



Néanmoins, Fatou Samaké Thiam et sa coalition PDG vont investir leur candidat les jours à venir. " Nous sommes en pourparlers avec les candidats et nous allons nous allier. Nous aurons un candidat. Et, nous vous en tiendrons informer le moment venu », promet-elle.



Ainsi, Fatou Samaké Thiam affirme être engagée dès 2024, à travailler pour un Sénégal nouveau.



