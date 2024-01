Présidentielle 2024: Khadim Diop de Touba, confondu avec un autre du même nom

L’information a fait le tour de la toile. Khadim Diop, ancien ministre et actuel secrétaire général du Khalife général des Mourides, a été confondu malencontreusement avec un autre Khadim Diop, candidat invalidé de la Présidentielle. Certains n’ont pas hésité d’ailleurs à utiliser la photo de l’ancien ministre pour illustrer l’information sur l’invalidation de la candidature de Khadim Diop. Bien sûr que l’information a fait tilt à Touba et a fini même d’installer l’amalgame dans la ville religieuse, renseigne "Le Témoin".



D’aucuns sont même allés jusqu’à dire que le khalife Serigne Mountakha avait un candidat caché. Des proches de Khadim Diop ont câblé la rédaction du "Témoin" pour rétablir les faits. Khadim Diop, ancien ministre, actuel Sg du Khalife, apparenté à ce dernier par sa mère, ne fait pas la politique et n’est nullement concerné par la présidentielle. Contrairement à Khadim Diop qui est de Louga et dont la candidature a été invalidée.