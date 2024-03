Présidentielle 2024 : Khalifa Abdoul Aziz Mbaye rejoint la coalition Diomaye Président Le président du mouvement FUTURSEN, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, annonce son adhésion à la coalition Diomaye Président en vue de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024. Cette coalition regroupe des individus et des organisations politiques qui partagent un engagement commun envers la nation sénégalais.

Le Sénégal est à un moment charnière de son histoire et le pays a besoin de ses meilleures fils pour tenir la barque. « Je suis donc ravi de rejoindre la coalition Diomaye Président et de me battre aux côtés d'autres personnes qui partagent mes convictions. Ensemble, nous pouvons faire progresser notre patrie et créer un avenir meilleur pour tous », lit-on, sur le communiqué.



Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, président du mouvement FUTURSEN, jouit d’une grande expérience. Fervent défenseur des valeurs de la République, il a une longue histoire d'engagement dans la communauté. Sa passion, sa persévérance et sa connaissance approfondie des arcanes de l’Etat seront inestimables dans la conquête du pouvoir face à ce régime finissant.



Le mouvement FUTURSEN et son président exigent par cette occasion la libération sans délais du candidat Bassirou Diomaye Faye pour qu’il batte campagne au même titre que ses adversaires. Khalifa Abdoul Aziz Mbaye réclame aussi, la libération du président Ousmane Sonko et de tous les détenus politiques encore dans les geôles de l’Etat.









