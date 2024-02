Présidentielle 2024: L’appel d'Ahmed Khalifa Niasse au Président Macky Sall Le guide religieux et acteur politique sénégalais Ahmed Khalifa Niasse, dans un entretien avec "Dakaractu", n’a pas manqué l’occasion d’inviter le chef de l’État à faire recours à ses pouvoirs concernant l’élection présidentielle. Considérant que l’heure est grave. Il invite Macky Sall à repousser l’élection, pour appeler au dialogue ultime…

« Monsieur le président de la République, je vous appelle en tant de garant des institutions, à repousser l’élection au regard de cette situation qui prévaut. Nous constatons que la Cour constitutionnel est accusée. Elle ne peut plus arbitrer pour désigner le prochain président de la République… , considère Ahmed Khalifa Niasse, qui ne fait pas dans la langue de bois, quand il s’agit selon lui, « de l’intérêt supérieur de la nation ».



Considérant les réalisations du chef de l’État, son bilan, le natif de Kaolack ne veut pas être regardant sur « une situation qui risque de provoquer la non-sincérité du suffrage… ».



Ahmed Khalifa Niasse qui connaît bien le bilan du Président Macky Sall, prend les devants pour que l'élection soit repoussée à une date ultérieure



« Vous devez tout faire pour sauvegarder ce bilan. Pour cela, il ne faut pas laisser cette situation perdurer. Prenez vos responsabilités pour que nous puissions aller vers une élection apaisée… », a confié le guide religieux. Avant de faire cette proposition, Ahmed Khalifa Niasse indique avoir échangé, sur cette situation avec plusieurs guides religieux, qui ont marqué leur intérêt à voir les acteurs travailler pour un scrutin transparent et apaisé. Même « des gens de la société civile ont été consultés », d’après Ahmed Khalifa Niasse, qui appelle à « sauver le Sénégal ».



