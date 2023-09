Présidentielle 2024: La coalition Macky2012 reste ouverte aux discussions avec le candidat Amadou Bâ

La coalition Macky2012 félicite chaleureusement le Président Macky Sall pour le choix éminemment politique, stratégique, scientifique et consensuel, porté sur la personne du Premier Ministre Monsieur Amadou Bâ.



Consciente qu'elle détient des cartes maîtresses à faire valoir dans la reconquête du pouvoir, souligne un communiqué, la coalition Macky 2012 reste ouverte aux discussions avec le candidat pour l'élaboration des stratégies gagnantes pour une victoire éclatante de BBY dès le premier tour.



Mme Fatoumata Guèye, Coordonnatrice nationale de la coalition Macky2012 et Cie, exhortent toutes les composantes de BBY, les mouvements citoyens, les organisations politiques, toutes obédiences confondues, à faire bloc et corps autour du candidat, pour une union sacrée qui scellera définitivement notre marche irréversible et irrésistible vers l'horizon 2035, avec le PSE en bandoulière.