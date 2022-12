Présidentielle 2024: La stratégie de Macky Sall et ses alliés sera exposée, vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:32

La coalition Benno Bokk Yakaar prépare activement un grand séminaire qui démarrera, vendredi prochain. D’après‘’SourceA’’, l’objet de la rencontre est de discuter de la stratégie à mettre en place pour remporter la Présidentielle de 2024.



En plus du président de la République, Macky Sall, tous les leaders, dont Moustapha Niasse, Idrissa Seck, entre autres, seront présents. Le président du Conseil économique, social et environnemental, très actif dans la Coalition participe aux réunions de la conférence des leaders.



Le séminaire n’est pas ouvert à la presse. Les leaders de Benno vont se réunir entre quatre murs, loin des yeux indiscrets en perspective de 2024.



Ousmane Wade