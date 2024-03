Présidentielle 2024 - Le Cudis invite à choisir le meilleur dirigeant

Le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis) appelle les différents acteurs du processus électoral au «sens élevé de la responsabilité dans la préservation et la transmission des fondements de la paix et du vivre-ensemble au Sénégal». Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al amine et Cie convoquent les valeurs telles que la parenté, le métissage, la tolérance religieuse, un legs que les candidats ont «l’obligation de préserver».



Selon l’organisation, garantir la continuité de ces valeurs vaut mieux que protéger des ressources comme «l’or, le pétrole ou le gaz». Pour le Cudis, le peuple est tenu de «choisir le meilleur dirigeant pour aujourd’hui et pour demain».



Bes bi