Présidentielle 2024 : Le Juge, Elhadj Hamidou Dème, déclare sa candidature

La liste des candidatures déclarées, pour la prochaine présidentielle, s’est allongée ce week-end. Le Juge Elhadj Hamidou Dème a annoncé, hier dimanche, qu’il compte déposer sa candidature.



«J’ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes les filles et tous les fils du pays. Tous les Sénégalais, où qu’ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent être laissés en rade. Le slogan ‘le Sénégal pour tous’ doit enfin devenir une réalité», a souligné l'ex-magistrat, qui se dit «prêt avec les Sénégalais, à relever les défis qui nous interpellent aujourd’hui». «Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays», promet-il, rapporte iGFM.