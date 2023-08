Présidentielle 2024: Le Mouvement "Diaspora Jogna Fal Karim Jotna" demande à Karim Maissa Wade de rentrer au bercail

Cette demande intervient, surtout au moment où notre leader Karim Maissa Wade a été rétabli dans ses droits, après une injustice à son encontre, qui lui a coûté d'être exilé loin des siens. L'heure est au changement, et notre leader est le seul capable à faire revenir le Sénégal, après 12 ans de recul, tant sur le plan démocratique, mais aussi économique.



D’après la Présidente du Mouvement "Diaspora Jogna Fal Karim Jotna", Madame Koné, maintenant qu'il jouit de ses droits, nous souhaitons qu'il revienne réclamer ce que de droit, c'est à dire la présidence de la République du Sénégal, son héritage légué par son père, Me Abdoulaye Wade, pour la continuité de ses actions. Les sénégalais ont tous envie de voir Karim Wade à leurs côtés, particulièrement en ces moments difficiles que traverse le pays.



Le pays est divisé et Karim Wade est le seul à pouvoir réconcilier son peuple. C'est pour cette raison que nous, membres du Mouvement "Diaspora Jogna Fal Karim Jotna", lui demandons de revenir auprès de son peuple, actuellement prêt à l'accompagner au Palais en 2024.



Par la même occasion, nous demandons à tous les autres frères libéraux de revenir resserrer les rangs. Mais aussi, tenons à lancer un appel au Parti démocratique sénégalais (PDS) dans le but de former une nouvelle coalition que nous pourrons dénommer "Mankoo Fall Karim Wallu Sénégal".



Une coalition où tous les fils du Président Wade et tout autre sénégalais qui partage cette idée que Karim Wade le meilleur profil pour le Sénégal", apportera sa pierre à l'édifice.