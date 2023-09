Présidentielle 2024 : Le PASTEF face à l’équation du plan B

Depuis le 8 septembre, le patriote effectue une tournée européenne qui l’a déjà mené à Bruxelles, à Paris, à Madrid, ainsi que dans plusieurs autres localités. Invité par le Parti du travail de Belgique (PTB) à l’occasion de son festival politique où il a co-animé un panel sur “La responsabilité de l’Europe dans la situation en Afrique”, le député de Pastef a finalement déroulé en terre européenne une vraie tournée politique.



A-t-il été mandaté par le parti ? Est-ce sur initiative personnelle ? Cette tournée, qui a été une surprise pour beaucoup, lui a dans tous les cas permis de jauger sa notoriété au niveau de la toute puissante diaspora de Pastef. Revigoré à bloc, le leader de Frapp/ France dégage s’exclame sur sa page Facebook : “Quelle diaspora ! Quelle détermination ! Quelle mobilisation ! Quel don de soi !”



De l’avis du député, la diaspora, par sa forte mobilisation, a dissous le décret arbitraire de dissolution du Pastef de Macky Sall. “La diaspora sénégalaise que j'ai rencontrée dans les rues de Paris, à la tour Eiffel, au 18e, à Château rouge, dans une salle pleine à craquer de l'université Villetaneuse... a déjà élu Ousmane Sonko 5e président du Sénégal”, tient-il à décréter.



Le défi d’un plan B consensuel



Pour d’autres, c’est tout simplement une tournée de consécration pour le chantre du France dégage. Au-delà de Paris, celui qui est surnommé “le Baobab” a partout été accueilli comme un seigneur, non seulement par les militants et sympathisants de Pastef, mais aussi par d’éminentes personnalités de la gauche européenne.



Un agenda surchargé qui l’a mené d’abord à Bruxelles, ensuite à Madrid, à Barcelone, à Genève, mais aussi dans d’autres localités en France. Même le responsable de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, n’a pas été indifférent au succès de cette tournée.



Sur sa page Facebook, il proclame “une victoire dès le premier tour” de son camp, remerciant les patriotes de Belgique, de la Suisse, de l’Espagne ainsi que de la France, non sans relever que “la tournée internationale de Guy Marius Sagna continue”.





Avec ce succès, Guy vient de démontrer qu’il va être un prétendant très sérieux dans la course au plan B que certains pensent inéluctable, que Pastef déclare sans objet. En tout cas, en sus d’être le meilleur profil pour espérer faire le plein de voix à Ziguinchor, Guy Marius Sagna est aussi un atout majeur pour prendre le maximum de voix au niveau de la diaspora. Rare, pour ne pas dire aucun de ses potentiels challengers, ne pourrait se prévaloir de cette avance non négligeable.



Le principal défi pour Pastef sera toutefois de ficeler une alternative consensuelle pour garder intactes ses chances à la prochaine Présidentielle, même sans son leader charismatique dont la candidature est juridiquement sérieusement hypothéquée.



Déjà, des voix se sont élevées jusque dans les rangs du groupe parlementaire pour apporter des précisions et minimiser les prouesses de GMS. “Ce que fait l’honorable député Guy Marius Sagna n'a rien d'impressionnant, parce que tous les camarades députés le font. Aller à la rencontre des populations de la diaspora, c'est un rôle du député et nous autres parlementaires nous le faisons.



Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas de plan B et on n’en parle même pas. Notre seul candidat, c'est Ousmane Sonko”, disait à la RFM le tonitruant député Pastef de Mbacké Cheikh Thioro Mbacké.



Une sortie qui montre toute la complexité et la sensibilité de la question que Pastef va sans doute repousser jusqu’à l’ultime moment.

EnQuete