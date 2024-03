Présidentielle 2024: Le PPC félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et son engagement Le dimanche 24 Mars 2024, le peuple sénégalais a honoré son rendez-vous avec l’histoire, en élisant un nouveau Président de la République, dans le calme, la sérénité et l’allégresse. Ce faisant, le Sénégal a montré que son modèle démocratique n’a rien à envier aux plus grandes démocraties du monde.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2024 à 07:18 | | 0 commentaire(s)|

Le PPC félicite le peuple sénégalais qui a fait preuve de maturité et d’engagement. Le PPC saisit cette occasion pour féliciter chaleureusement M. Bassirou Diomaye Faye élu Président de la République et lui souhaite plein succès.



Membre de la Coalition Benno Bok Yakaar, le PPC encourage M. Amadou Ba et salue son engagement et ses efforts qui lui ont conféré un leadership incontestable.



Le PPC renouvelle ses remerciements et ses félicitations au Président Macky Sall pour sa haute posture républicaine. En renonçant à une troisième candidature et en organisant l’élection présidentielle dans la transparence et l’inclusion il a, définitivement, ancré le Sénégal dans la sélective liste des plus grandes nations du monde.



Le PPC encourage le nouveau Président de la République à inscrire son action dans la consolidation des efforts de réconciliation nationale et à s’engager, résolument et conformément à sa volonté exprimée, dans la prise en charge des préoccupations des populations, en général, et de la jeunesse, en particulier.



