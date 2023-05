Présidentielle 2024 : Le Pr Guillaume Drago valide la candidature du président Macky Sall

Agé de 62 ans, le Pr Guillaume Drago est un spécialiste renommé des questions de droit et a précédemment occupé le poste de directeur de l'institut Cujas, spécialisé dans la recherche juridique. Selon le journal Le Figaro, le président Macky Sall aurait sollicité l'avis de M. Drago concernant sa possible candidature.



Dans sa consultation, le juriste a souligné que la révision constitutionnelle de 2016, qui a réduit la durée du mandat présidentiel, a introduit de nouveaux principes pour l'élection. M. Drago a également rappelé qu'une consultation préalable du Conseil constitutionnel avait conclu que le mandat en cours du président de la République était hors de portée de la nouvelle loi.



Sur la base de ces arguments, Guillaume Drago a conclu, dans un exposé de 16 pages, que Macky Sall pouvait se présenter en 2024 pour un troisième mandat ou un second quinquennat.



Le Pr Guillaume Drago est un professeur émérite à l'Université de Paris II-Panthéon Assas et un doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique de Rennes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur les questions de droit.