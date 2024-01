Présidentielle 2024: Le candidat Amadou Ba décline ses ambitions pour la ville de Pikine

Le responsable Mamadou GUÈYE, se voulant pragmatique, a porté une motion pour que le Maire Abdoulaye TIMBO parle au nom de tous les responsables car 24 leaders devaient prendre la parole. Sur ce, le Maire de Pikine a lu le Mémorandum de la Cojer de Pikine . Dans la foulée, il a plaidé pour le raccordement du BRT jusqu’à Thiaroye pour le lier au TER. De même, la réhabilitation des routes secondaires a été aussi abordée.



Le Maire a également rappelé un projet de l’ancien Maire Pape Gorgui NDONG de faire du Technopole un AQUALAND. Il a également plaidé pour la réfection du marché SANDIKA comme promis par le Président Macky SALL. Il a aussi souhaité la transformation de la route de Icotaf en 2*2 voies, l’élargissement de Tally Mame Diarra à Sicap, l’hôpital de Pikine , la baie de Hann pour Thiaroye, la normalisation du stade de Sicap MBAO entre autres doléances.



Des requêtes qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En effet, le Premier Ministre Amadou BA, lors de sa prise de parole, est revenu sur l’ensemble des doléances et décliné ses ambitions pour la grande ville. « Le mémorandum sera exploité, il incarne les aspirations des pikinois », a indiqué le Chef du Gouvernement à l’entame de son allocution. Dans cette optique, il explique les raisons de sa sortie à Pikine. « J’ai réservé ma première sortie à Pikine… Je veux être le Président de la République pour l’emploi des jeunes….Je l’ai toujours dit la jeunesse, ce n’est pas le futur, mais le présent », a-t-il souligné avant d’enchaîner: « la maison des jeunes, celle des femmes demeure notre préoccupation ».



Revenant sur les doléances, à Amadou BA de préciser: « Pour la route des Niayes, le financement est calé, on va poursuivre les travaux…. Pour l’aménagement de la lagune, il (NDLR : Pape Gorgui NDONG) a toujours dit en conseil des ministres », a-t-il ajouté. « Pour le marché Sandika, le Président Macky SALL avait déjà visité le site, nous allons voir avec les autorités concernées », a-t-il poursuivi sur le marché Sandika.



De même, le Premier Ministre s’est aussi penché sur une doléance en faveur de Thiaroye. « Le jeune de Thiaroye qui a lancé un plaidoyer sur le pavage a attiré mon attention car cela pose un problème d’équité », a-t-il martelé.

De ce fait, il promet que le Gouvernement fera le nécessaire pour l’équité territoriale. La problématique du cimetière de Pikine a aussi été évoquée. « La question du cimetière est d´une importance capitale, nous allons la régler dès notre retour », a-t-il promis.



Enfin, le Premier Ministre a clôturé les doléances en évoquant la question de l’hôpital. « Pour la subvention de l’hôpital, nous allons l’augmenter dès 2024 », a promis le candidat de la majorité présidentielle tout en appelant à l’unité de ses camarades. « Ce qui reste ,c’est que vous soyez unis et travailler main dans la main », a-t-il conclu.