Présidentielle 2024 : Le peuple sénégalais investit son candidat !

Le 15 juillet 2023, le candidat Ousmane Sonko, l'espoir de toute une nation, sera officiellement investi par des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora, qui arboreront, à l'occasion et avec determination, les bracelets de la libération.



L'Afrique regarde et attend, le monde observe et entend, le coeur des Sénégalais vibrera et battra comme celui d'un seul homme, pour ce moment historique.