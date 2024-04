Présidentielle 2024: Les Parlementaires de la Francophonie magnifient la maturité et la vitalité de la démocratie sénégalaise...

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2024

M. Amadou Mame DIOP a présidé la 15e Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) à Balaclava, à Maurice, les 18 et 19 avril 2024.



A cette rencontre de haut niveau qui a enregistré la présence de nombreux Présidents d’Institutions parlementaires et Présidents délégués de sections africaines, le Sénégal a été cité en exemple pour son processus électoral réussi.

