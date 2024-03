Présidentielle 2024 : Les félicitations de la Gambie, de la Guinée-Bissau et des Etats-Unis

Notre voisin immédiat, la Gambie, a été le premier pays étranger à féliciter le nouveau président de la République. Il faut tirer un chapeau à Adama Barrow, président de la Gambie, qui a été un des premiers à réagir. « Je félicite M. Bassirou Diomaye Faye pour une élection victorieuse et félicite le peuple de la République du Sénégal », a dit Adama Barrow, rapporte "Le Témoin".



Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a également posté un message sur le réseau X : « J’adresse mes vives félicitations au nouveau président du Sénégal, M. Bassirou Faye, pour son éclatante victoire aux élections. Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès. Et tous mes vœux d’heureux anniversaire au Président Faye ! ».



De leur côté, les États-Unis, par la voix du porte-parole du département d’État, Matthew Miller, ont salué «i[ l’engagement du peuple sénégalais en faveur du processus démocratique, [qui] fait partie des fondements de [leur] profonde amitié et de [leurs] liens bilatéraux forts ]i».

