Présidentielle 2024: Les listes provisoires publiées ce mercredi

Les listes provisoires issues de la révision exceptionnelle des listes électorales, seront publiées ce mercredi. Elles sont déjà à la disposition des autorités administratives, des maires et présidents de Conseil départemental. Ces publications se feront sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger. Elles sont issues des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales du 6 avril au 6 mai 2023.



Elles sont faites en application de l’article 11 du décret n°2023-464 du 7 Mars 2023 et article R43 du code électoral. Les électeurs pourront consulter les listes qui seront affichées au niveau des préfectures, sous-préfectures, hôtels de Conseils départementaux et de mairies et dans les locaux des représentations diplomatiques ou consulaires. Chaque citoyen, surtout ceux s’il est primo votant, doit vérifier s’il figure bel et bien sur les listes électorales. Le contentieux de la publication des listes provisoires va durer du 1er au 3 juin inclus. La saisine du président du tribunal d’instance en vertu de l’article 12, décret n°2023-464 du 7 mars 2023 est offerte à tout électeur dont l’inscription aura été rejetée, ou omise ou faisant l’objet d’une erreur matérielle portant sur son inscription.













Le Témoin