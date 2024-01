Présidentielle 2024: Les membres du M2E comptent contribuer fortement à l’élection de Mahammed Boun Abdallah Dionne Depuis la déclaration de candidature de Mahammed Boun Abdallah DIONNE, le 21 septembre 2023, les enseignantes et enseignants se mobilisent autour de la coalition DIONNE 2024 pour porter l’ancien Premier Ministre à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024.

Le cadre, dénommé Mouvement des Enseignantes et Enseignants (M2E) de la coalition DIONNE 2024 est constitué d’enseignants, tous corps confondus et qui se retrouvent dans les idéaux portés par le candidat Mahammed Boun Abdallah DIONNE. Ledit mouvement est déjà présent dans les 46 départements et la massification se poursuit dans toutes les localités du pays. Les membres du M2E comptent contribuer fortement à l’élection de Mahammed Boun Abdallah DIONNE au soir du 25 février 2024, par des actions novatrices de portage du programme et de mobilisation des électeurs durant toutes les étapes du processus électoral.



Le Mouvement félicite le candidat Mahammed Boun Abdallah DIONNE et toute l’équipe de la coordination du parrainage avec à sa tête, le coordonnateur national et mandataire de la coalition, le professeur Mouhamadou Mounirou SY pour la qualité du travail et les résultats obtenus et qui ont permis à notre candidat de franchir cette étape malgré les insuffisances du système de vérification et de contrôle des parrainages.



Les enseignants réitèrent leur engagement à porter haut les idéaux de la coalition DIONNE 2024 et à élire le candidat Mahammed Boun Abdallah DIONNE au soir du 25 février 2024. Avec Mahammed Boun Abdallah DIONNE pour une souveraineté et une refondation de la vie économique, la cohésion sociale et politique, la réconciliation de la République avec sa jeunesse, ainsi que la réconciliation nationale.



