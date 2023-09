Présidentielle 2024 : Macky Sall convoque le Sen de l'Apr et les leaders de BBY

Après le lancement du parrainage et le choix du candidat Amadou Bâ pour diriger la liste BBY à la Présidentielle de février 2024, le chef de l'Etat Macky Sall a convoqué le SEN de son parti et les leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).



Selon les informations de "L'Observateur", reprises par "Senenews", Macky Sall va recevoir les responsables de l’APR aujourd’hui samedi et les leaders de la majorité présidentielle, lundi prochain.



Au menu des rencontres, Macky Sall va lancer le débat sur l’organisation de l’équipe devant travailler avec lui et le candidat, pour une victoire au soir du 25 février 2024. Il sera question de voir la meilleure stratégie à mettre en oeuvre pour plus d’efficacité et d’efficience dans la bataille de la Présidentielle.



L’organisation de la collecte des parrainages sera aussi au menu des débats.



Ndèye Fatou Kébé