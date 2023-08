Présidentielle 2024: Mansour Faye a-t-il renoncé à sa candidature ? La candidature de Mansour Faye à la Présidentielle 2024, a fait sensation la semaine dernière. Le maire de Saint-Louis, invité-surprise pour le public de l’audience que le président de la République Macky Sall a accordée aux candidats, a déclaré sa candidature aussitôt refusée par le chef de l’Etat. Mansour Faye a-t-il pour autant renoncé à sa volonté de briguer les suffrages ? Difficile de répondre à la question, car le maire de Saint-Louis a gardé le silence, plongeant tout le monde dans une sorte de « ni oui ni non ». Mais une chose est sûre, le ministre des Transports a profité de la tribune des candidatures, pour répondre aux attaques contre sa famille, au sujet de la candidature d’Amadou Mame Diop.

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a-t-il renoncé à sa candidature à la Présidentielle de 2024 ? Difficile, à ce jour, de se faire une religion précise sur la volonté du ministre des Transports de briguer les suffrages le 25 février prochain. La nouvelle de sa candidature est connue du grand public, le jeudi dernier. Ce jour-là, le chef de l’Etat avait rendez-vous au palais de la République avec les candidats de Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle.



D'après le journal "Point Actu", il s’agit du Premier ministre Amadou Bâ, du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, du président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, de l’ancien PM, Mahammed Boun Abdallah Dionne, de l’ancien ministre de la Santé, aujourd’hui DG du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr et de Mame Boye Diao, DG de Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et maire de Kolda.



A cette liste, il s’était soudainement rajouté Mansour Faye. La chronique rapporte que le beau-frère du chef de l’Etat, invité-surprise pour le public à la rencontre, a décliné sa volonté de briguer les suffrages des Sénégalais le 25 février 2024. La volonté du maire de Saint-Louis de présenter sa candidature a été, cependant, bloquée net par le chef de l’Etat. Mansour Faye s’est-il plié au refus du président de la République de le rajouter à la liste déjà longue des candidats ? Impossible de répondre à la question, d’autant que nous tenons d’une source proche d’un candidat, le silence par lequel Mansour Faye aurait répondu à Macky Sall.



Un silence de « ni oui ni non », à l’image du chef de l’Etat au sujet de sa troisième candidature. La même source explique que Mansour Faye avait à cœur de s’en prendre aux attaques contre la famille Faye, durant l’audience des candidats avec le chef de l’Etat. Le maire de Saint Louis a, en effet, exprimé son amertume au sujet des Unes qui ont, comme dans une symphonie suspecte, annoncé la candidature du président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop et ont versé dans les attaques à l’endroit de la famille Faye.



A en croire ces Unes, la belle-famille du chef de l’Etat, serait derrière la volonté du président de l’Assemblée nationale de se présenter à la Présidentielle de 2024.



