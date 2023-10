Présidentielle 2024 : Mariama Sarr réitère son soutien à Amadou Bâ et engage sa base politique pour les parrainages La ministre Mariama Sarr, une fidèle alliée de la majorité présidentielle sénégalaise et du président Macky Sall, a réaffirmé son soutien indéfectible au candidat Amadou Bâ lors d'un rassemblement impressionnant de ses partisans à Kaolack.



Lors de cet événement politique majeur, Mariama Sarr a exposé son alignement total avec les décisions et choix stratégiques pris par le président Macky Sall au fil des années. Elle a également rappelé qu'elle avait accordé sa confiance totale au chef de l'État, lui donnant carte blanche pour la direction du pays.



Mariama Sarr a choisi cet événement pour exprimer publiquement son soutien au candidat Amadou Bâ dans la course à la présidentielle de 2024. Cette déclaration en faveur de Bâ revêt une importance significative, car Mariama Sarr est une personnalité influente au sein de la majorité présidentielle et est respectée pour son engagement politique.



Lors de son discours, la ministre n'a pas hésité à critiquer ses détracteurs qui ont propagé de fausses informations à son sujet. Elle a souligné que ces allégations infondées n'avaient jamais réussi à la discréditer, car elles manquaient de fondement. De plus, elle a regretté que certains "lobbies" tentent activement de semer la discorde au sein de la majorité politique à Kaolack.



En somme, Mariama Sarr a annoncé son intention de s'investir pleinement pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), la majorité présidentielle, dans la perspective de la collecte des parrainages nécessaires pour la candidature d'Amadou Bâ à l'élection présidentielle de 2024. Cette déclaration marque un pas de plus vers la consolidation de l'unité au sein de la majorité et témoigne de la détermination de Mariama Sarr à contribuer activement à la campagne électorale à venir.

