Présidentielle 2024 : Mohamed Moustapha Diagne sera le Directeur de Campagne de Dionne 2024

Parmi les membres fondateurs de Macky 2012 et ancien allié de la première heure du Président Macky Sall, Mohamed Moustapha Diagne qui a aussi été candidat aux dernières élections locales sous sa propre bannière, est l'un des plus grands théoriciens et défenseurs de la candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Il n'a pas hésité de quitter la mouvance présidentielle pour porter son candidat à la tête du pays, à l'occasion de l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Nos confrères rappellent que le chef de file de Synergie Républicaine choisi comme Directeur de Campagne du candidat Dionne 2024, Mohamed Moustapha Diagne, a été limogé de son poste de Directeur de la Formation et de la Communication (DFC) du Ministère de l’Education nationale, pour avoir refusé de cautionner la candidature du Premier Ministre Amadou Bâ.