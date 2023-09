Présidentielle 2024 : Président du mouvement « Mita Tamba Nafa », Dr. Seydou Kanté décrypte le choix d’Amadou Bâ comme candidat de BBY Le choix porté sur le Premier ministre, M. Amadou Bâ comme candidat de la coalition BBY à l’élection présidentielle de février 2024, n’a laissé personne indifférent, dans le landerneau politique national et local. En séjour à Tambacounda, après 5 ans passés à l’Unesco comme Diplomate, l’ancien candidat à la Mairie de Tambacounda en 2014 et Président du "Mouvement MITA TAMBA NAFA", Dr. Seydou Kanté, a accepté, ce dimanche 10 septembre 2023, de répondre aux questions des rédactions du Groupe Alkuma, pour analyser le choix de l’ancien ministre des Affaires Etrangères, M. Amadou Bâ. Lisez ci-dessous l’intégralité de la réponse de Dr. Kanté.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Entretien réalisé par M. Dangnokho



Il est indéniable que l’actuel Premier Ministre Amadou Bâ est le candidat favori pour succéder au Président Macky Sall en 2024, à la tête du pays. Les multiples facettes de ses compétences et ses réalisations remarquables, en font un homme d’État incontestable, capable de perpétuer le legs du Président Macky Sall et de mener le Sénégal vers de nouveaux sommets.



Tout d’abord, il est important de souligner ses qualités de financier hors pair. En tant qu’ancien ministre de l’Économie et des Finances, il a démontré une maîtrise remarquable des enjeux économiques du pays. Son expertise en matière de gestion financière, de planification budgétaire et de mobilisation des ressources, a été cruciale pour la mise en œuvre réussie du Plan Sénégal Émergent. Son rôle d’artisan auprès des bailleurs de fonds, témoigne de sa crédibilité et de sa capacité à obtenir le soutien financier nécessaire au développement du pays.



De plus, son expérience en tant qu’ancien ministre des Affaires Étrangères lui confère une stature diplomatique indéniable. Il a représenté avec brio le Sénégal sur la scène internationale, nouant des partenariats stratégiques et renforçant la position du pays dans le concert des nations. Son habileté à mener des négociations complexes et à promouvoir les intérêts du Sénégal, lui permettra de maintenir de solides relations avec la communauté internationale, favorisant ainsi la stabilité et la prospérité du pays.



En tant que rassembleur, l’actuel Premier Ministre a su démontrer son aptitude à transcender les clivages politiques et à créer un climat de confiance et de dialogue. Sa capacité à écouter et à prendre en compte les différentes opinions, va lui permettre de bâtir une coalition politique solide au-delà de BBY, favorisant ainsi la mise en œuvre des réformes nécessaires au développement du pays. Son aptitude à concilier les intérêts divergents et à trouver des solutions consensuelles, sera un atout précieux pour assurer la stabilité politique et sociale du Sénégal.











Source:alkuma.info



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook