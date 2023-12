Présidentielle 2024 : Quelques changements opérés par le Conseil Constitutionnel et quelques dates à retenir ! Avec la Présidentielle 2024 qui se dessine, quelques changements ont été opérés par le Conseil Constitutionnel et quelques dates à retenir ! Partagé dans un collectif, voici une dizaine de points à retenir…

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

1. Période de Dépôt entre le 11 et le 26 décembre. L'ordre de dépôt importe peu. Chaque candidat dépose en fonction de son propre calendrier.



2. Le 27 - 28 Décembre: Tirage entre tous ceux qui ont déposé leurs dossiers. Tirage juste pour définir l'ordre de Traitement des parrainages. Les dossiers incomplets (absence d'une pièce ou nombre de parrains minimum non atteint) ne feront pas partie du tirage au sort.



3. A partir du 27 décembre, le Conseil Constitutionnel contrôle la régularité des parrainages, et ce, jusqu'au 11 - 12 Janvier. C'est durant cette période qu'on sait qui a réussi, qui est éliminé, qui doit remplacer ses doublons externes. Le contrôle se fait suivant l'ordre de passage du tirage au sort. Les parrains du candidat éliminé par le parrainage ne seront pas comptabilisés pour doublons et le surplus de parrains ne sera pas comptabilisé (Gakou 2019 - Jurisprudence BBY 2022)



4. À partir du 12 Janvier, le Conseil Constitutionnel contrôle juste l'exactitude matérielle des neuf pièces nécessaires à la candidature pour les candidats qui ont validé le parrainage. Ces pièces sont cumulatives.



5. Le 12 Janvier, soit 45 jours avant le premier tour: Démarrage de la distribution des cartes de la dernière révision qui doit commencer.



6. La liste officielle des candidats est affichée le 20 janvier.



7. Le 03 Février: Ouverture de la campagne électorale



8. Le 25 Février 2024: Jour du premier tour du scrutin.



9. En cas de second tour, c'est "probablement" le dimanche 24 Mars 2024.



10. Le 02 Avril 2024: Passation de Service entre le Président nouvellement élu et le président sortant.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook