Présidentielle 2024: Serigne Moustapha Sy fait monter «Capitaine» en grade Le parti de l’unité et du rassemblement (PUR) n’a encore désigné son candidat à la présidentielle. Mais, en clôturant son Gamou, Serigne Moustapha Sy a presque invité son fils aîné Cheikh Tidiane Sy Capitaine à se jeter à l’eau.

L’horizon commence à s’éclaircir au Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). En clôturant son Gamou, au terrain des Champs de course, le président de cette formation politique a interpellé son fils Cheikh Tidiane Sy « Capitaine » au sujet de la Présidentielle. « C’est ton tour de faire face à ceux qui sont là », a-t-il lancé à Capitaine. « Ton homonyme a triomphé de Senghor, j’ai surclassé Abdou Diouf, Wade est une parenthèse », explique Serigne Moustapha Sy, s’adressant toujours à son fils.



Capitaine a certes pris du galon au regard de la foule hystérique qui scandait son nom lorsqu’à la veille du Gamou, le fils aîné du guide des Moustarchidines est apparu du haut du balcon du domicile de son père. D'après le journal Point Actu, la popularité de Capitaine ne souffre, en effet, d’aucun doute. Serigne Moustapha Sy ira-t-il jusqu’à en faire un candidat ? Tout semble possible.



Serigne Moustapha Sy a, lui, botté en touche en ce qui concerne sa propre candidature. « Je n’ai pas d’égal parmi les candidats », il indiqué.



En tout l’électorat du PUR est loin d’être ridicule. Cette formation politique présente au Parlement à l’avant dernière législature avec trois députés est encore à l’assemblée avec deux parlementaires dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi. D’ailleurs, parlant d’électorat, Serigne Moustapha Sy a répondu à ceux qui le suspectent de lorgner du côté d’Ousmane Sonko, lors de cette même conférence de clôture de son Gamou.



« Si Ousmane Sonko n’a pas besoin de mon électorat, moi aussi je n’ai besoin du sien », a-t-il lancé. Un propos, sans doute, loin de refléter la réalité notamment de la dernière présidentielle de 2019. Ousmane Sonko, arrivé troisième, avait engrangé 687 523 voix, contre 178 613 pour Issa Sall, porte-flambeau du PUR classé quatrième.





