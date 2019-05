Présidentielle 2024: Souleymane Ndéné Ndiaye premier candidat Il est sans doute le premier à déclarer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Il s’agit de l'ancien Premier ministre sous Wade, Me Souleymane Ndéné Ndiaye qui a officiellement annoncé qu’il est candidat aux prochaines joutes électorales lors de l’émission du Ramadan «Encore» sur la 2sTv, reprise par "Les Échos".

Souleymane Ndéné Ndiaye, actuel Pca d'Air Sénégal, ancien P M, ministre d'État, directeur de Cabinet du président de la République, ministre de l’Environnement, de la Fonction publique et de l’Économie maritime et maire de Guinguinéo, estime, en effet, avoir le background nécessaire pour succéder à Macky Sall.

