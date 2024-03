Présidentielle 2024: Témoignage d’Aliou Tine sur la Candidate Anta Babacar Ngom

« La seule candidate femme, Anta Babacar Ngom, est la révélation de cette folle course à la présidentielle de 2024. Force est de constater qu’elle a des idées et une vision, éducation, emploi, industrialisation. Elle est d’une énergie débordante et n’a pas du tout froid aux yeux », écrit le fondateur du think thank Africajom Center.



Avec un pool de communication visible, des propositions originales et une utilisation intelligente de ses plateformes digitales et de communication, Anta Babacar Ngom s’est démarquée devant la scène politique d’une manière exceptionnelle.