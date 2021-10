Présidentielle 2024 : « rien n’exclut une candidature de Serigne Moustapha Sy », assure Cheikh Tidiane Youm Serigne Moustapha Sy va-t-il se présenter personnellement lors des prochaines joutes électorales ? Interrogé sur cette question par Mamoudou Ibra Kane, lors du JDD, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR, a exclu une candidature du guide religieux lors des locales et notamment à Tivaouane. Mais toutefois, sur la Présidentielle 2024 : « rien n’exclut une candidature de Serigne Moustapha Sy », assure Cheikh Tidiane Youm

“On a un candidat au nom de Sidi Aboubacar Niang qui est un ingénieur des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à la retraite, qui a une bonne image et que les gens connaissent très bien”, a-t-il révélé.



Toutefois, le responsable du PUR n’écarte pas l’hypothèse d’une candidature de son leader en 2024 lors de la présidentielle : “Rien n’exclut qu’il puisse être candidat en 2024. Il lui appartiendra de décider. Pour rappel, il a été candidat à l’élection présidentielle de 2000 et c’est à la dernière minute qu’il a décidé de se retirer”.

