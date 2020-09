Présidentielle Côte d'Ivoire - La candidature de Henri Konan Bédié validée Henri Konan Bédié a vu sa candidature présidentielle validée par le Conseil constitutionnel, là où Guillaume Soro a été recalé.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

Henri Konan Bédié "Le Conseil constitutionnel a validé ma candidature. Nous demeurons en ordre de marche pour la reconquête du pouvoir d'Etat et la construction d’une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère", a-t-il avoué après sa candidature acceptée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos