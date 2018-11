Présidentielle: Découvrez l’allié de taille de Serigne Moustapha Sy

«Les Sénégalais sont fatigués et ils comptent sur toi pour décoder comment sortir de la situation, donc on attend que tu décodes les difficultés du Sénégal. Puisque tu représentes l’espoir», incite le fils du défunt khalife général des Tidianes Serigne Mansour Sy Borom Darayi.



«Tu protèges le Sénégal par les enseignements de ton défunt père», renchérit Cheikhou Oumar Sy.



Serigne Moustapha Sy acquiesce par des sourires et des gestes d’approbation. Après ça, le peuple des Moustarchidines s’attendait que le guide moral des Moustachidines Serigne Moustapha Sy décortique un tant soit peu la situation difficile du Sénégal.



Serigne Moustapha Sy après avoir reçu des mains de Serigne Habib Sy une nappe de prière, reprend la parole pour tancer ses contempteurs. « Ce qu’on dit ici peut plaire ou peut être détesté mais pour ceux qui ne le gobent pas, ils n’ont qu’à faire parler leur colère.»



Interpellé par Serigne Habib Sy pour parler des difficultés des Sénégalais, Serigne Moustapha Sy réplique: «Tu as parlé des difficultés du pays mais sache que quand la campagne électorale va commencer, vous serez les premiers en tête (Habib Sy, Cheikh Oumar Sy) et je vais rester à la maison et vous allez me rendre compte.»















Senenews