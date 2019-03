Présidentielle - Défaite du Président à Diourbel : Les Rg dressent un rapport pour Macky Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 10:16

Pourquoi la région de Diourbel n’a pas déroulé le tapis rouge au Président Macky Sall lors des différentes échéances électorales depuis son accession au pouvoir ?



Un rapport vient d’être rédigé pour des équipes de renseignements sur la région en question. Une note qui sera transmise au chef de l’Etat. Et selon L'Observateur qui livre quelques lignes du document, des sources proches de l’enquête révèlent quelques grandes lignes sur la région du Baol.



En effet, Diourbel serait remontée contre le parti au pouvoir parce qu’il n’y a qu’un seul ministre délégué dans la zone : Birima Mangara, un inspecteur général d’Etat à qui on interdit de faire la politique. Aminata Tall, présidente du Conseil économique et environnementale, vit à Dakar, Dame Diop occupe le poste de directeur du Fonds de financements de la formation professionnelle et technique (3Fpt). Il s’y ajoute que, note le document, les populations de la zone sont frustrées de la manière de faire la politique par le parti au pouvoir.













L’Observateur

