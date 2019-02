Présidentielle: El Hadj Mansour Mbaye envoie Macky Sall au second tour ! La visite du président sortant Macky Sall a été riche en émotions. Après son entrevue avec le khalife général des mourides, les communicateurs traditionnels ont pris le relais et rivalisaient d’ardeur pour chanter les louanges du candidat Macky Sall.

Khadim Samb, Abdoulaye Mbaye Pekh, El Hadji Mansour Mbaye étaient tous au meeting du candidat de Benno Bokk Yakaar. Tressant des lauriers à Macky Sall, El Hadji Mansour Mbaye fera une déclaration pour le moins insolite.



« Vos 7 ans remplacent les 20 ans, vos 7 ans remplacent les 12 ans. Vous êtes le candidat du peuple et des religieux. A 14 heures, on dira que vous êtes élu au deuxième tour », dit-il.



A ces mots, un silence radio s’est opéré dans l’assistance. A son tour Khadim Samb dira à l’endroit du candidat Macky Sall : « vous êtes le Balla Gaye de la politique, vous aviez gagné en 45 minutes, ils ont trouvé à redire, cette fois, vous allez gagner en 45 secondes », rapporte L’Obs.

