Présidentielle Gambie: L'opposition soupçonne Macky Sall d'ingérence, bombe désamorcée par... C’est un scrutin qualifié de très ouvert qui sera âprement disputé et qui aiguise les appétits-en témoigne la vingtaine de candidats qui aspirent à briguer le suffrage des Gambiens. Le moindre fait et geste est scruté avec attention par la classe politique dont certains soupçonnent déjà le Sénégal de prendre parti dans le processus électoral. C’est ainsi que l’arrivée récente de quelque 600 soldats sénégalais a été perçue par certains comme un renforcement de la présence sénégalaise pour favoriser le président sortant, au détriment de l’opposition. Mais pour l’ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, il n’en est rien, rapporte emedia.

"Ceux qui étaient là depuis un an ou bientôt deux ans, vont être relevés par un contingent. C’est une mauvaise interprétation ou une interprétation volontairement biaisée, mettre ça en exergue pour montrer que le Sénégal vient encore pour protéger celui qui est là alors que c’est faux.", souligne-t-il.



Le diplomate de marteler que le Sénégal n’a pas de candidat. Ce sont les Gambiens eux-mêmes qui vont désigner celui va présider à leurs destinées. "La priorité du Sénégal, c’est aider ce pays à rester dans la paix et la stabilité, aider ce pays à aller à ces élections avec sérénité, martèle Bassirou Sène. Ce n’est pas nous qui rentrons dans l’isoloir. La Gambie est un État indépendant et souverain que nous respectons."



C’est pour réitérer un tel discours que l’ambassadeur a d’ailleurs reçu récemment une délégation de l’UDP, le principal parti de l’opposition. "Ceux qui sont venus me voir pour attirer mon attention sur le fait que par le passé, le président qui était là, faisait venir des votants de sa région. C’est cela qu’ils m’ont dit. J’organise des tournées et je vais utiliser cette occasion pour attirer l’attention de mes compatriotes sur leurs craintes", ajoute-t-il.



La représentation diplomatique d’enjoindre la communauté sénégalaise de ne pas s’ingérer dans les affaires internes de la Gambie et de rester à l’écart de tout le processus électoral.

