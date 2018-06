Présidentielle: Macky Sall ramène la caution à 30 millions

Le président de la République a décidé de revoir à la baisse les cautions des élections. Macky Sall qui a reçu la Commission chargée de la réflexion sur la loi électorale relative au parrainage, hier au palais de la République, a fixé la caution pour la présidentielle qui était de 60 millions, à 30 millions.



Donc, pour les candidats à la présidentielle de 2019, il faudra en plus le taux de signatures (0,8% à 1%), verser 30 millions pour espérer briguer le suffrage des Sénégalais.

Par contre pour les élections législatives, indique Walfadjiri donne l’information, la caution reste n’a pas connu une baisse. Chaque liste doit verser la rondelette somme de 15 millions F Cfa.



En outre, pour ce qui est des élections départementales et locales, les candidats doivent verser respectivement 10 millions et 5 millions FCfa.



Il faut souligner que le projet de loi portant modification du code électoral sera soumis aujourd’hui, en procédure d’urgence, à l’Assemblée nationale.