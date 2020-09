Présidentielle - Macron lui demande de se retire, Alassane Ouattara refuse Le déplacement en France du président Alassane Ouattara est loin d’avoir les effets escomptés. Le candidat sortant qui était parti à Paris chercher l’aval de Macron est rentré bredouille, si l’on en croit Jeune Afrique. Le journal affirme qu’Emmanuel Macron a demandé à son vis-à-vis de se retirer de la présidentielle pour éviter des troupes sociopolitiques.



Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 06:30 | | 0 commentaire(s)|

« Le président français a suggéré à Alassane Ouattara (ADO) de procéder à un report du scrutin afin de lui permettre, ainsi qu’à Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, de se retirer. Ce délai lui donnerait en effet la possibilité de faciliter l’ouverture d’un dialogue avec ses deux principaux opposants et de trouver un successeur pour opérer le « changement générationnel » initialement promis », révèle le journal.



Ouattara a refusé selon JA



Ce tête-à-tête a d’ailleurs été largement commenté dans les journaux ivoiriens. Lorsque les journaux pro-Ouattara affirment que ce dernier a connu un franc succès, d’autres supports insistent sur le fait qu’il a été humilié en France, qu’il a subit un camouflet total.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos