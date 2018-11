Présidentielle: Me Madické Niang obtient un soutien de taille

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Me Madické Niang est en train de ratisser large, dans et en dehors des rangs libéraux en vue de sa candidature à la présidentielle. Après Ndella Madior Diouf, il a décroché le soutien de l’ancien ministre Habib Sy. Les deux hommes qui étaient en pourparlers, ces derniers jours ont scellé hier leur pacte d’alliance, lors d’une rencontre. Le journal « Les Echos » qui donne l’infirmation, précise qu’Habib Sy aurait affirmé soutenir la candidature de Madické « sans condition ».



Pour rappel, l’ancien ministre d’Etat- Directeur de Cabinet de Wade est président « Parti Espoir et Modernité ». Il se réclame toujours comme membre du Pds. Dernièrement, il a pris part au lancement de la campagne pour le parrainage de Karim Wade.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook