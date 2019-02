Présidentielle: Sonko rencontre Wade demain

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat Ousmane Sonko va rencontrer Me Wade ce samedi à Dakar. Les deux hommes vont parler de la Présidentielle. Même si Wade réclame déjà le report du vote, Sonko pense que c'est juste une position de principe. Il entend écouter la proposition de Wade et lui faire part de la sienne.



Ousmane Sonko pense qu'il y a des similitudes entre son combat et celui de Wade. Et il reste convaincu que le pape du Sopi peut jouer un grand rôle dans cette Présidentielle.













seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos