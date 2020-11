Présidentielle USA: la "Selbé Ndom" de Donald Trump voit les "Anges" d'Afrique donner la victoire à son... La conseillère spirituelle du président Trump, Paula White-Cain, a dirigé un rassemblement de prière exhortant les "anges" à venir d'Afrique et d'Amérique du Sud pour aider le président Trump à remporter l'élection.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 06:18 | | 0 commentaire(s)|

Paula White-Cain affirme qu'elle entend des cris et des chants de victoire.



Cette déclaration survient au moment où le dépouillement est en cours et le candidat démocrate Joe Biden est en tête pour le moment. M. Trump a déjà commencé à accuser son adversaire Joe Biden d'avoir tenté de truquer l'élection.



