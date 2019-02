Présidentielle: Wade pourrait ne pas donner de consigne de vote, mais...

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Wade maintient toujours le suspense. L’ancien chef de l’Etat a décidé de ne plus dire, pour le moment, lequel des candidats son parti va soutenir durant la présidentielle. En effet, selon la Zik fm, la question du soutien à un quelconque candidat à cette élection, ne fera plus partie du discours d’Abdoulaye Wade qui va durer 8 minutes.



Le pape du Sopi compte mettre à profit sa sortie pour appeler à la résistance contre la corruption, le recul de la démocratie et de la mauvaise gestion du régime actuel qui, selon Wade, gère le pays de façon clanique.



Cependant, le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Wade, qui vit actuellement à Paris, a pris une agence de communication française pour l’enregistrement de la vidéo. Elle sera disponible ce mercredi selon la même source.



Abdoulaye Wade est annoncé à Dakar pour ce 7 février prochain vers 17 h à l’aéroport international Blaise Diagne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos