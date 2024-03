Présidentielle à Podor: ADD élimine les dernières poches de résistance Podor dit oui à Amadou Bâ. Et se bat comme un seul homme pour son élection dès le soir du dimanche 24 février. Ce, grâce à l’investissement physique du coordonnateur départemental qui n’a ménagé ni sa bourse ni sa santé pour qu’il en soit ainsi.

De Bocké Dialloubé, dont il est le maire à Ndiayéne Pendao, village d’origine du candidat de Benno Bokk Yakaar et fief de madame le maire, Yetta Sow, par ailleurs coordinatrice départementale des femmes de Benno BokkYakar, dans le Diéri comme dans le Walo, aucun centimètre de terrain n’a été négligé par Abdoulaye Daouda Diallo et son équipe composée de tous les leaders de la majorité du département dont des élus (maires, adjoints aux maires, etc.).



Le clou de cette campagne de proximité menée au pas de charge a été ce meeting de clôture doublé d’un ndogou initié par les jeunes de Bby de la commune de Ndiayéne Pendaw. Un meeting sous la houlette de la coordinatrice départementale ,en présence des leaders Oumar Moussa Sow, Amadou Moctar Dieng, Mamadou Mountou Bâ. Tous ont unanimement appelé à voter massivement pour Amadou Bâ, dès le premier tour.



Avec la clôture de la campagne depuis vendredi à minuit, ce samedi est encore réservé à la proximité. Objectif : inciter les militants qui ne l’ont pas encore fait à aller retirer leurs cartes d’électeurs, les faire voter massivement et très tôt, pour éviter le rush et les rigueurs du Ramadan. S’il y a donc quelqu’un qui a marqué de son engagement physique, et qui a déployé toute son énergie sur le terrain, cette campagne pour une victoire éclatante d’Amadou Bâ dès ce dimanche, c’est Abdoulaye Daouda Diallo.



Cet engagement est un cinglant démenti à ceux qui, depuis toujours, ont entonné l’hymne d’une divergence profonde entre les deux. Le passage de Bâ dans le fief de Bocké Dialloubé et leur tour, main dans la main dans un même véhicule, a fini de convaincre les sceptiques. Et c’est donc fidèle à son habitude de faire gagner sa coalition et ses leaders, comme lors des législatives où Podor avait fait basculer les tendances en faveur de Benno alors que le ballotage était favorable à Yewwi, que le département, sous la férule de ADD, compte peser de tout son poids pour que Amadou Bâ soit élu Président de la République du Sénégal dès

le premier tour.



Abou KANE





