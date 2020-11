Présidentielle américaine: Donald Trump ou Joe Biden : vers un résultat contesté? Le recours massif au vote par correspondance et un scrutin serré dans plusieurs États clés, pourraient retarder l’annonce des résultats officiels. Un scénario susceptible d’inciter Donald Trump à contester les résultats.

L’élection présidentielle américaine de 2020 est bien partie pour battre des records de participation. Plus de 93 millions d’Américains ont déjà voté par correspondance ou par anticipation dans un bureau de vote prévu à cet effet contre 47 millions en 2016. Du jamais vu aux États-Unis.



" La participation devrait être la plus forte de l’histoire des États-Unis avec entre 150 et 160 millions de bulletins de vote comptabilisés ", juge Jean-Éric Branaa, chercheur spécialiste des États-Unis à l'université Paris-2 Panthéon-Assas, contacté par France 24.



Problème : dépouiller l’intégralité de ces bulletins risque de prendre du temps, notamment dans les États qui n’autorisent pas le dépouillement des votes anticipés avant le jour de l’élection. C’est en particulier le cas du Michigan et de la Pennsylvanie, deux États clés dans lesquels Donald Trump et Joe Biden ont jeté toutes leurs forces ces derniers jours pour convaincre les électeurs indécis.



" Il sera impossible de dépouiller en une journée autant de bulletins, d’autant que nombre d’entre eux arriveront après le 3 novembre ", affirme Romain Huret, historien des États-Unis et directeur d’études à l’École des hautes études en science sociale (EHESS), contacté par France 24. " Or, cette situation pourrait aboutir au pire des scénarios : Donald Trump déclaré vainqueur mardi soir, puis Joe Biden finalement élu une semaine plus tard après le décompte de l’intégralité des bulletins ", prévient le spécialiste.



Donald Trump répète en boucle depuis des mois, que le vote par voie postale est sujet à fraude, bien que les experts soulignent qu'elle reste marginale aux États-Unis. Envoyer son bulletin par courrier est une tradition de longue date, et un vote sur quatre a été effectué ainsi en 2016.





