Présidentielle au Sénégal: Juan Branco accuse le Pm Gabriel Attal, d’ingérence

Le célèbre avocat français du président de Pastef, Me Juan Branco s’est encore signalé hier. Il a tout simplement accusé le Premier ministre de France, Gabriel Attal, d’ingérence dans l’élection présidentielle d’un pays africain. Me Juan Branco ne digère pas le décret publié ce mardi 16 janvier dans le Journal Officiel de France, informant de la perte de la nationalité française par Karim Wade.



« A peine nommé à Matignon, quelle est l’une des premières décisions du jeune Premier ministre Gabriel Attal ? S’occuper des sans-abris, des enfants harcelés, des otages, de Coline Fay ? Non, s’ingérer dans l’élection présidentielle d’un pays africain, en l’occurrence le Sénégal, en tentant de sauver la candidature de Karim Wade. Celui-ci, menacé d’inéligibilité après que sa double nationalité a été révélée, a eu droit à un décret express, sur mesure, du Premier ministre français pour tenter de le sauver. La Françafrique a les dents longues et sait se saisir des politiciens aux dents de lait », écrit Me Juan Branco sur son compte Twitter, relate "Le Témoin".



Sur cette affaire de la candidature de Karim Wade, que c’est étrange de voir Thierno Alassane Sall, Amadou Bâ et Juan Branco, tenir le même discours !